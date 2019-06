Ljubljana z okolico je ta konec tedna v znamenju kolesarjenja in tradicionalnega maratona Franje. Preizkušnje so se pričele včeraj, vrhunec tridnevnega dogajanja in največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji, pa bosta predstavljala nedeljska veliki in mali maraton s startom in ciljem v ljubljanskem nakupovalnem centru BTC. Pestro je tudi danes, ko je na sporedu preizkušnja Barjanka.

Start kolesarjev ob 8. uri si lahko ogledate v spodnjem videu: