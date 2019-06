Selektor Matjaž Kek je imel pred tekmo z Avstrijo v Celovcu nekaj težav s poškodbami. Že pred že pred dnevi je ostal brez možnosti za igranje ostal Rene Krhin, na tribuni pa je ostal tudi Benjamin Verbič, ki še ni povsem okreval po operaciji gležnja.

Začetne minute so pričakovano pripadle domačim. Imeli so pobudo in bili več pri žogi, prvi pa so si tudi priigrali nevarnejšo priložnost. V 12. minuti je do strela v slovenskem kazenskem prostoru po podaji s peto Davida Alabe prišel Marko Arnautović, a zgrešil vrata, dve minuti pozneje pa je dlani Jana Oblaka ogrel Marcel Sabitzer.

Slovenci so svojo priložnost iskali iz protinapadov in z dolgimi podajami proti svojemu edinemu napadalcu Andražu Šporarju, a je bila obramba Avstrijcev vselej na mestu.

Pritisk nogometašev Avstrije ni pojenjal niti v nadaljevanju prvega polčasa, njihova vztrajnost pa bi bila skoraj poplačana v 25. minuti, ko je predložek v kazenski prostor poslal Alaba. Do strela z glavo je prišel Sabitzer, a se je z izvrstno obrambo izkazal Oblak in s pomočjo vratnice uspel ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno.

Vratar Atletica iz Madrida je bil nedvomno prvo ime blede slovenske vrste v prvem delu in bil najbolj zaslužen, da je izid po 45 minutah igre ostal 0:0.

Avstrijci so tudi drugi polčas začeli agresivno. V 47. minuti je poskus Alabe blokiral Aljaž Struna, na drugi strani pa je tri minute pozneje proti tekmečevim vratom ustrelil Šporar, a je vratar Heinz Linder brez večjih težav ukrotil njegov strel. Ritem igre je nato nekoliko padel, igra pa se je odvijala večinoma po sredini igrišča. Slovenski selektor Matjaž Kek je skušal vse skupaj poživiti z menjavo in v igro namesto Jake Bijola poslal Denisa Popovića, ki je tako vpisal svoj premierni nastop za slovensko vrsto.

A tudi 29-letnik ni zmogel predramiti svojih soigralcev, kar so precej bolj razpoloženi Avstrijci znali kaznovati. Po številnih priložnostih, se jim je sreča naposled le nasmehnila v 74. minuti. Tedaj je nezbranost slovenske vrste kaznoval Guido Burgstaller. Nogometaš Schalkeja je v igro prišel le tri minute pred tem in Avstrijo v vodstvo popeljal, potem ko je dobil odbito žogo, ki mu jo je poslal Oblak po obrambi strela Arnautovića.

Po prejetem zadetku je pri Sloveniji v igro prišel še Robert Berić in po podaji Iličića streljal z glavo, a zgrešil vrata. To je bila ena redkih priložnosti Slovenije v Celovcu, ki izida ni zmogla spreobrniti in je tako po remijih proti Izraelu in Makedoniji vpisala prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.