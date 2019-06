Direktorica zdravstvenega doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot trdi, da nima dovolj zaposlenih za nemoteno izvajanje nujne medicinske pomoči. Zagotovila je, da tega ne bo občutil noben bolnik, a natančnejših pojasnil o kadrovski krizi ni dala. Po naših neuradnih informacijah naj bi jim grozilo, da jim bo zdravnik manjkal že za ponedeljkovo urgenco, med sedmo uro zjutraj in osmo uro zvečer, in da bodo »luknje« potem še v dvanajstih junijskih dnevih. Od tega osem dni zdravnika ne bo vseh 24 ur.

Vaupotova je včeraj klicala več drugih zdravstvenih domov, vendar po naših neuradnih informacijah ni našla zdravnikov, ki bi ji pomagali. Težava naj bi bila predvsem z dopoldanskimi in popoldanskimi termini, saj imajo takrat družinski zdravniki odprte svoje ambulante. Za nočno urgenco pa so zdravniki na voljo, so nam povedali neuradni viri.