Težave nemških koalicijskih strank, ki so prišle do izraza že na nedavnih evropskih volitvah in se nadaljevale z odstopom voditeljice socialdemokratov (SDP) Andree Nahles v začetku tega tedna ter vprašanjem, ali bo kanclerka Merklova uresničila svojo željo po končanju sedanjega mandata, so se izrazile v najnovejši anketi javnega mnenja, ki jo je opravil Infratest dimap. Potem ko so se Zeleni pri izbiranju poslancev evropskega parlamenta povzpeli na drugo mesto z 20,5-odstotno podporo, so tej dodali skoraj šest odstotnih točk in se povzpeli pred sestrski krščansko obarvani stranki CDU in CSU, ki jih je podprla samo še četrtina anketiranih. Porazno so se znova odrezali socialdemokrati, ki so pristali pri 12-odstotni podpori in tako zaostali za skrajno desničarsko Alternativo za Nemčijo (AfD), ki je z dvema odstotnima točkama več kot na evropskih volitvah končala na tretjem mestu s 13 odstotki anketnih glasov.

Nezaželena naslednica Merklove Nagovarjanje nemških volilcev s temami, kot so podnebne spremembe in obnovljivi viri energije, se je Zelenim obrestovalo, tudi ko gre za njihovo vodstvo. Sopredsedujoča stranki Robert Habeck in Annalena Baerbock imata podporo 36 oziroma 26 odstotkov anketirancev, medtem ko jih le 27 odstotkov meni, da bi lahko bila nova voditeljica CDU Annegret Kramp-Karrenbauer dobra kanclerka, dejansko podporo ji je izreklo še manj vprašanih, namreč le 24 odstotkov. Zaupanje v Angelo Merkel, ki se je konec lanskega leta poslovila s čela stranke, svoj mandat pa bo brez morebitnih, a vse verjetnejših izrednih volitev končala jeseni 2021, pa je še vedno visoko, tokrat 53-odstotno, kar je samo za dve odstotni točki manj kot v anketi v začetku maja. Kramp-Karrenbauerjevi je podpora v tem času upadla kar za 12 odstotkov. Koalicijski stranki sta skupaj dosegli najslabši rezultat doslej, liberalci iz FDP so ostali pri osmih odstotkih, za dve odstotni točki se je skrčila podpora Levi stranki in pristala pri sedmih odstotkih. Javnomnenjska agencija Forschungsgruppe Wahlen je v ločeni anketi prišla do podobnega izida, le da je CDU za odstotno točko pred Zelenimi s 27-odstotno podporo, v skladu s tem pa je odgovor anketirancev na Infratestovo povpraševanje o zadovoljstvu s sedanjo koalicijsko vlado. Dvainsedemdeset odstotkov jih je »bolj kot ne« oziroma »v glavnem« nezadovoljnih z vlado, večina, in sicer 52 odstotkov, pa jih podpira predčasne volitve. Glede prihodnjih koalicij je največ vprašanih naklonjenih levičarski vladi z Zelenimi, SDP in Levo stranko, in sicer četrtina, kombinacija CDU/CSU z Zelenimi in FDP bi bila sprejemljiva le za 15 odstotkov. Leva koalicija je zaželena zlasti med volilci Zelenih (54 odstotkov), medtem ko je povezovanje s konservativci primerno za četrtino med njimi. Naslednji pravi test za nemške stranke bo septembra in oktobra, ko bodo na Saškem, v Brandenburgu in Turingiji, treh zveznih deželah na vzhodu, kjer ima močno podporo skrajna desnica iz AfD.