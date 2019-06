Ekipa hrvaških vrhunskih zdravnikov je nedavno uspešno opravila 14-urno operacijo, s katero so razdvojili siamski dvojčici in jima tako rešili življenje. Deklici sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha, delili sta si jetra in črevesje. Gre za drugo tako težavno operacijo na svetu in šele prvo, pri kateri sta dojenčka preživela, s čimer so se Hrvati zapisali v zgodovino medicine. Valentina in Kristina sta se rodili dva meseca prezgodaj in s carskim rezom, morali so ju celo oživljati, ob rojstvu sta skupaj tehtali le 3,6 kilograma. Srci deklic sta bili ob rojstvu eno od drugega oddaljeni zgolj 2,3 milimetra in sprva enake velikosti, sčasoma se je eno začelo zmanjševati, drugo pa povečevati, saj je to opravljalo večino dela za obe deklici. Težava je bila še, ker sta si delili tudi dele krvnega obtoka. Ko so jima začele odpovedovati ledvice, sta bili njuni življenji ogroženi, zato so se morali zdravniki podvizati.

Zlatko Dalić kirurgije V univerzitetnem kliničnem centru v Zagrebu (KBC) so zbrali ekipo vrhunskih 14 kirurgov, od tega sedem kirurgov pediatrov, šest anesteziologov ter devet medicinskih tehnikov. Da bi se izognili dodatnim pritiskom, so se na operacijo pripravljali v strogi tajnosti. Do zadnje podrobnosti so izpilili načrt in o njem nikoli podvomili, pravijo danes. »Dirigent« ekipe, ki je edinstven uspeh pionirske operacije javnosti predstavila šele pred dnevi, je bil šef otroške kirurgije dr. Tomislav Luetić, ki ga kolegi zaradi uspehov v medicini primerjajo z nogometnim trenerjem Zlatkom Dalićem. Tistim, ki je lani s svetovnega prvenstva v Rusiji prinesel srebro. Luetić je študiral na ameriškem Harvardu, kjer je spoznal soprogo, s katero ravno te dni praznujeta 30-letnico poroke, ga opisujejo hrvaški mediji. Ima rad otroke in oni imajo radi njega. Življenje je posvetil pediatriji, in čeprav bi lahko delal kjer koli v tujini, je ostal doma. Podobne hvalospeve upravičeno pojejo tudi drugim zdravnikom in medicinskim sestram, saj brez usklajenega ekipnega dela ena najtežjih operacij v zgodovini hrvaške medicine ne bi uspela.