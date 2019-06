»Bil sem star komaj nekaj mesecev, pa sem bil že tukaj, v Brestanici, in skupaj z mamo in drugimi člani družine čakal na izgon. Tu nekje smo najbrž spali,« pove Lojze Rupar iz Boštanja, medtem ko hodiva skozi nekdanji grajski hlev in konjušnico. V stavbi ni ničesar, le na tleh ob stenah »ležišča« iz slame. »Kar 50 mesecev smo bili v Nemčiji. Sestrica Ema je bila stara dve leti, ko je hudo zbolela. Oče jo je peljal k zdravniku, ta pa je le zamahnil z roko in rekel: eden lačen manj pri hiši. Veliko je takih krutih spominov,« doda.

Iz Rajhenburga so njegovo in stotine drugih družin odpeljali v eno od 400 delovnih taborišč v Nemčiji, oče je delal v tovarni letalskih motorjev in z enim kosom kruha na dan komaj preživel. »Neke noči, ko so bombe padale, smo bili že v kleti. Ljudje so jokali, molili. Vse naokoli je bobnelo, ko smo ugotovili, da mojega bratca ni, ker je ostal zgoraj v baraki v vozičku. Stekel sem ponj, medtem je bomba padla na sosednjo barako. Ko smo se po bombardiranju vrnili v barako, smo videli, da je fosforna bomba priletela prav na otroški voziček, v katerem je le malo prej ležal bratec.« Glas se mu je zatresel, solze stopile v oči. Pravi, da vojna človeka vendarle nekako okrepi. »Na življenje gledaš malo drugače. Vesel si vsakega trenutka. Vesel, da še živiš.«

Iz Rajhenburga v nemška delovna taborišča

Grajski hlevi in barake pri gradu Rajhenburg v Brestanici so bili eno največjih zbirnih taborišč. Skozenj je od oktobra 1941 do julija 1942, ko so ga zaprli, šlo v nasilen izgon v Nemčijo 45.000 Slovencev, 7500 so jih izgnali v Srbijo in 10.000 na Hrvaško, 17.000 Slovencev pa je pobegnilo pred izgonom. Izgnani so bili prebivalci s celotnega Posavja, Obsotelja, severne Dolenjske ter stokilometrskega pasu ob tedanji nemško-italijanski okupacijski meji. Na domove teh ljudi je okupator naselil 15.000 kočevskih in drugih Nemcev. Po vojni so se izgnanci vrnili v izropane ali celo porušene hiše, na neobdelana polja, posekane vinograde. Okoli 2400 izgnancev je za vedno ostalo v tuji zemlji.

Med izgnanimi je bilo več kot 20.000 otrok, mlajših od 10 let. »Za nas, otroke v izgnanskih taboriščih, je bilo zelo boleče gledati izčrpane starše, ki so se vračali s prisilnega dela. Težko smo prenašali lakoto, doživljali smo poniževanje, zmerjanje. Nekateri so morali za vsak prekršek spati na golih cementnih tleh. Najhujši pa je bil za izgnane otroke pogled na starše, ki so jih zakopali v tuji zemlji,« je spomine na krute dogodke strnila predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 Ivica Žnidaršič.