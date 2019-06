V poletnih temperaturah na osrednji ljubljanski tržnici diši po jagodah. Ta konec tedna je namreč najvišja sezona slovenskih jagod, ki so v primerjavi z uvoženimi res omamno dišeče. Ne le zaradi sorte jagod, temveč tudi zato, ker so pobrane zrele, kot zagotavljajo branjevci. Cenijo jih po 3 evre za košarico oziroma 5 evrov za dve košarici. Na trgu pa so tudi gozdne jagode, ki imajo kot prava delikatesa astronomsko ceno – 10 evrov za košarico.

Češnje ponujajo Brici, ki še vedno trdijo, da bodo zadnje češnje najslajše, pravzaprav da bodo v primerjavi z zgodnjimi sploh imele kaj okusa. Cene se gibljejo od 3 do 5 evrov za kilogram, medtem ko Dalmatinci svoje ponujajo po 8 evrov. Malo je padla cena marelic – sedaj stanejo 5 evrov za kilogram, a bo treba za bolj sladke še malo počakati.

Pri zelenjavi je vse tako kot pretekli teden: še vedno računajo evro za kilogram glavnate ali evro za četrt kilograma berivke. Mlad krompir je še vedno po 3 evre za kilogram. Nerazumno drage so tudi redkvice – šopek sicer velikih in zelo okusnih redkvic je po evro, pri čemer je v šopku manj kot deset redkvic. Dalmatinci ponujajo tudi stročji fižol, a je cena precej zasoljena – 8 evrov za kilogram. Zato pa je malo cenejši koromač, po 4 evre za kilogram, s tem, da vam z veseljem razložijo, da obstaja moški in ženski koromač: slednji ima hruškasto obliko in ta je menda najboljši surov narezan na solato, medtem ko je moški koromač trebušast in ga je najbolje skupaj s krompirjem poriniti v pečico.

Kaj pa cvetje? Za travniško nostalgijo poskrbijo šopki solzic, ki so vsaj na travnikih v okolici prestolnice skoraj izginile. Morebiti tudi zato šopek stane 2 evra. Nazadnje še o sadikah okrasnega cvetja. Za vse, ki so vam polži že nekajkrat pojedli sadike cinij, nasvet iz prve branjevske roke: preden jih ponovno nasadite, okoli grede posujte apno. Sicer sadika cinije stane 20 centov in niti ni tako drago vajo ponavljati iz tedna v teden.