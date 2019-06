V kvalifikacijah za popolnitev druge slovenske nogometne lige je bil dvoboj med prvakom 3. lige vzhod Gradom in nekdanjim prvoligašem Koprom, ki je bil prepričljivo najboljši na zahodu, v veliki meri odločen že na sredini prvi tekmi na Bonifiki. Koprčani so jo dobili s 4:0, a vseeno ne prehitevajo v napovedih, da so praktično že drugoligaši. Gostitelji želijo v prvi vrsti popraviti vtis, druga liga je pač predaleč. Korak navzgor si prizadeva narediti še en nekdanji prvoligaš, prvak lige sever Dravograd, ki ima za seboj drugačno zgodbo, kot je koprska.

Korošci so namreč v prvi ligi nazadnje igrali pred 15 leti, od takrat pa so razpeti med četrto in tretjo ligo. Klub s prvoligaško infrastrukturo se je v kvalifikacije za preboj v drugo ligo podal drugo sezono zapored. Lani je bil poražen v enakovrednem dvoboju z Biljami, ko mu na povratni tekmi pred domačimi gledalci ni uspelo nadgraditi v gosteh doseženega zadetka. Naključje je hotelo, da se letos za napredovanje meri z drugim poražencem lanskih kvalifikacij Bledom, ki so ga ustavili Beltinci. Tudi Gorenjci, ki so bili še drugo leto prvaki centra, imajo podobne lanske izkušnje, saj so po remiju v beltinški »šumi« doma klonili z 0:1. Iz Dravograda prinašajo minimalen poraz (2:1), tako da jih od napredovanja loči le en zadetek.

Korošci se zavedajo, da je v trenutnih razmerah druga liga skrajni domet kluba, Blejci pa bi z uspehom na povratni tekmi sploh prvič prišli pred odločitev, ali je vredno poskusiti v tem rangu tekmovanja. Posebnost druge lige je tudi v tem, da se na igriščih srečujejo profesionalni in amaterski nogometaši, večji zalogaj so tudi potovanja po vsej Slovenji. Na Bledu torej ne gre samo za zmago kot tako, ampak tudi za strateški odločitvi obeh klubskih vodstev.