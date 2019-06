Azija si prizadeva, da bi prevzela vodilno vlogo v novem valu inovacij s področja biotehnologije, informacijske tehnologije (IT) in nanotehnologije, pri čemer samo v razvoj zadnje vlaga toliko kot ZDA in Evropa skupaj. Med azijskimi velesilami vsekakor izstopa Kitajska. Je drugo največje gospodarstvo na svetu in z 800 milijoni uporabniki interneta vodi digitalno revolucijo. Zaznamuje jo najhitreje rastoči srednji razred in največji trg. Podjetja, kot je Alibaba, že danes prevzemajo vodilne vloge na področju tehnologije in imajo najbolj razvito umetno inteligenco. Predvidevanja poznavalcev nakazujejo, da bodo »pravi kitajski brendi« (torej močne blagovne znamke) prodrli na globalni trg in spremenili pravila igre. Investicijska banka Goldman Sachs je napovedala, da bo Kitajska do leta 2026 prehitela ameriško gospodarstvo in postala največje svetovno gospodarstvo. Indijsko gospodarstvo bi bilo do leta 2028 večje od japonskega. Kitajska in Indija dejansko vodita v azijski rasti, kar vpliva na industrijo in podjetja po vsem svetu. Kakšno prihodnost torej rišejo ti zgovorni podatki?

Nič več krotke ovce V upravah kitajskih podjetij znamčenju strmo narašča pomen; zavedajo se namreč, da bolj strateško kot se ga lotevajo podjetja, močnejša bodo. »Zavedajo se, da to ni le marketinška funkcija, temveč strategija. Dolgo časa so kitajska podjetja živela pod državno zaščito, ne da bi morala graditi močne blagovne znamke. Toda z naraščajočo gospodarsko močjo Kitajske na svetovnem prizorišču se stopnja samozavesti kitajskih podjetij povečuje in vse več podjetij si prizadeva za vstop na svetovni trg,« poudarja Martin Roll, strateg za poslovanje in blagovne znamke, uvrščen na prestižno lestvico Thinkers50, ki združuje vodilne mislece zdajšnjega časa, ki se je pred časom mudil v Sloveniji. Roll, sicer danskega rodu, s stalnim prebivališčem v Singapurju vse od leta 2001, navaja raziskavo med vodilnimi menedžerji največjih kitajskih državnih podjetij, ki priča o tem, da več kot polovica trdno verjame, da bo Kitajska že do leta 2025 močnejša ekonomska velesila od ZDA. Roll pri tem svari, da se morajo kitajska podjetja čim prej znebiti občutka manjvrednosti. Grajenje močnih blagovnih znamk je namreč vedno dvojno prizadevanje; prvič, zagotoviti je treba nevprašljivo kakovost in poznati svojo konkurenčno prednost, ki nas razlikuje od preostalih globalnih tekmecev, ter drugič; graditi je treba lastno privlačno zgodbo, ki pritegne in zadrži potrošnike. Roll pri tem poudarja, da mora tudi kitajska vlada usmeriti pozornost na pravi pomen besed 'narejeno na Kitajskem', saj moč nacionalne blagovne znamke neposredno vpliva na uspeh podjetij v tujini. »Ustvarjanje resnično prepoznavne blagovne znamke pa pomeni tudi izogibanje tekmovanju na osnovi nizkih cen ali nizkih stroških proizvodnje,« dodaja Roll.