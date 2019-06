Veliki finale v severnoameriški hokejski ligi NHL se je močno nagnil v korist St. Louisa, ki je po peti tekmi z Bostonom prvič povedel v seriji na štiri zmage. St. Louis je v finalu že dvakrat zaostajal v zmagah, pred nedeljsko šesto tekmo v domači dvorani pa ima izjemno priložnost, da prvič v zgodovini kluba osvoji znameniti Stanleyjev pokal. »Si že predstavljam, kakšna evforija bo med našimi navijači,« je povedal branilec Colton Parayko.

Finalista sta se do četrtega obračuna izmenjevala v zmagah. St. Louis je na peti tekmi v gosteh prekinil tradicijo in se veselil druge zmage zapovrstjo, za katero je z 38 obrambami najbolj zaslužen vratar Jordan Binnington. St. Louis je povedel z 2:0, ko sta zadela Ryan O'Reilly in David Perron. Boston je šest minut pred koncem po zadetku Jaka DeBruska znižal zaostanek in se podal v lov na podaljšek, a je bil vselej na mestu vratar Binnington. Kanadčan v letošnji sezoni prvič nastopa v končnici lige NHL. Po petnajsti zmagi v izločilnih bojih je izenačil rekord v kategoriji najuspešnejših novincev tekmovanja. V končnici je samo v gosteh nanizal devet zmag, kar je med debitanti največji uspeh v zgodovini lige. »S sedemnajstimi obrambami je bil neverjeten že v prvi tretjini, ko smo bili nadigrani in stisnjeni pred svoja vrata. Rešil nas je,« je komentiral strelec uvodnega zadetka Ryan O'Reilly, ki se je razigral v zaključku izločilnih bojev.

Prvi zaključni plošček za naslov prvaka bi lahko postal tudi preveliko breme za hokejiste St. Louisa. »Pred naslednjo tekmo vemo le to, da moramo biti v celoti osredotočeni, da izenačimo finale,« pravi napadalec Bostona Patrice Bergeron. Boston je v konferenčnem finalu po peti tekmi proti Torontu prav tako zaostajal z 2:3 v zmagah, a potem dobil dve tekmi zapored in se uvrstil v finale lige. Odkar so v NHL leta 1939 uvedli sistem finala na štiri zmage, je 72 odstotkov ekip osvojilo Stanleyjev pokal, če je na tekmi številka pet ekipa povedla v seriji s 3:2. »Pred nami je izredna priložnost, a moramo ostati na realnih tleh. V garderobi ne bom dovolil evforije, saj nismo še ničesar osvojili. Smo tik pred končnim ciljem, a je treba umiriti strasti in se povsem osredotočiti na šesto tekmo,« pravi trener St. Louisa Craig Berube. Strateg Bostona Jake DeBrusk dodaja: »Vemo, kaj moramo narediti. Čaka nas peklenskih šestdeset minut igre. Ne bo enostavno. Kot smo pričakovali, je finalna serija iz tekme v tekmo zahtevnejša. St. Louis je korak od naslova. Tega se zavedamo, zato moramo zmagati.«