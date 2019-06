Prenova strehe in fasade na delu Plečnikovih arkad je bila končana v roku. Čeprav maja vreme ni bilo najboljše, delavcem VG5, ki so februarja letos začeli prenovo, ni povzročalo večjih preglavic, saj so strešnike do takrat že namestili na ostrešje. Tako v nobenem od lokalov v tem delu arkad prostorov ni zalila voda, so povedali v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki vodi projekt prenove.

Večjih zapletov pri prenovi ni bilo. So pa na nekaj strešnikih odkrili označbe, za katere je konservatorska svetnica ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Irena Vesel ugotovila, da so označbe izdelovalca strešnikov, ki jih je oblikoval arhitekt Jože Plečnik. Gre za zidarskega mojstra Matka Curka z Mirja. Te strešnike so, kot so povedali na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah, morali po naročilu Veselove pazljivo odstraniti in zavarovati. Označeni strešniki bodo shranjeni v muzeju, najbolje ohranjeni kosi pa naj bi bili razstavljeni v lapidariju.

Uredili tudi strelovod Izvirni strešniki iz litega betona, ki so še v razmeroma dobrem stanju, so trenutno shranjeni na Cesti dveh cesarjev. Koliko se jih bo shranilo in kam, bo odločil zavod za varstvo kulturne dediščine, pojasnjujejo v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah. Sočasno s prenovo kritine in strehe so delavci osvežili še fasado arkad, okna in uredili strelovod. Preostali del arkad, na katerem VG5 še ni prenovil strehe, bodo prenavljali v treh fazah. Prihodnje leto želijo končati vsaj eno, če ne dve nadaljnji fazi, preostalo pa naj bi prenovili v letu 2021. Še prej pa bodo morala Ljubljanska parkirišča in tržnice skleniti novo pogodbo za izdelavo poskusne serije Plečnikovih strešnikov in po potrditvi vzorca še zadostne količine strešnikov. V prvi fazi je to delo opravila družba Bramac strešni sistemi, ki je leta 2014 dobila Plečnikovo priznanje za izdelavo strešnikov, ki jih je oblikoval Jože Plečnik.