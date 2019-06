Zadnji makroekonomski podatki so dokaz, da so skrbi upravičene. Aprilski podatki, objavljeni včeraj, kažejo, da se je industrijska proizvodnja na mesečni ravni skrčila za 1,9 odstotka (pričakovali so upad za pol odstotka), uvoz je bil za 1,3 odstotka manjši kot v marcu (napovedan je bil 0,2-odstotni upad), izvoz pa se je skrčil za 3,7 odstotka v primerjavi z marcem (napovedano je bilo 0,9-odstotno poslabšanje). Dodatno je nemška centralna banka Bundesbank znižala napoved za letošnjo gospodarsko rast z 1,6 na 0,6 odstotka.

Po drugi strani so tudi razlogi za optimizem. Predsednik Bundesbank pričakuje izboljšanje položaja v drugi polovici leta. Ankete med industrijskimi proizvajalci kažejo izboljšanje razpoloženja. Tudi podatki o industrijskih naročilih so spodbudni – tovarniška naročila namreč rastejo že drugi mesec zapored, po 0,8-odstotni rasti v marcu so se aprila okrepila za 0,3 odstotka (v obeh primerih sta podatka za rast na mesečni ravni).

V vsakem primeru obstaja resno tveganje, da šibkost nemške industrije negativno vpliva na ostale sektorje nemškega gospodarstva in tudi na celotno evrsko območje.

Kaj bi se moralo zgoditi, da se položaj izboljša? V pomoč bi bila umiritev trgovinske retorike, ki jo uporabljajo v ZDA, in hitrejša rešitev vprašanja brexita ter okrevanje povpraševanja po avtomobilih.

ECB je začutila, da so makroekonomske razmere postale zahtevnejše. V četrtek so javnosti sporočili, da se obrestne mere ne bodo zvišale do konca prve polovice leta 2019 in da obstaja celo verjetnost dodatnega znižanja.