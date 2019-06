Stacionarni radarji ljubljanskega mestnega redarstva in policije so še pred meseci lovili tudi reševalna vozila na nujnih vožnjah. Ljubljanski reševalci so lani tako prejeli več kot 900 obvestil o kršitvah omejitev hitrosti. Na vsak tak dopis so morali napisati pritožbo, sicer bi morali plačati kazen. Ta problem so zdaj vendarle rešili.

Na dan so namreč prejeli tudi do 50 obvestil redarstva o prehitri vožnji, pa čeprav je bilo na fotografijah, ki so jih posneli radarji, jasno razvidno, da gre za reševalno vozilo, ki ima prižgane modre luči. Administraciji ljubljanske reševalne postaje je pošiljanje ugovorov vzelo tudi po dva dni časa tedensko, ki bi ju lahko porabili bolj koristno.

Že lani so se obrnili na vladno zakonodajno službo, kjer so ugotovili, da gre za nesmiselno početje redarstva, ki bi že samo lahko ugotovilo, da prekršek ni bil storjen in da začetek postopka sploh ni smiseln. Lahko bi šlo celo za namerno šikaniranje, so ugotavljali na vladni zakonodajni službi.

»Ta zaplet je zdaj rešen. Pisali smo vladni službi za zakonodajo, imeli posvet s predstavniki ministrstev za infrastrukturo in pravosodje, policije, tožilstva, sodne veje. In čeprav so redarji še vedno vztrajali pri svojem, so drugi potrdili našo interpretacijo zakona. Če je torej na radarskem posnetku vidna modra luč, postopka o prekršku sploh ne sprožijo. Zdaj je le še zanemarljivo malo primerov, ko moramo dodatno preveriti, ali je bilo vozilo na nujni vožnji, ker s fotografije to ni razvidno,« je pojasnil Janez Kramar, vodja Reševalne postaje Ljubljana. mfr