Z nakupom dragega športnega avtomobila si marsikdo uresniči dolgoletne sanje. Večina stavi na že uveljavljene znamke, kot so Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati ali Porsche, nekateri pa stavijo na eksotiko. Zdaj pa uganka, kaj vam pomenijo tri povezane črke TVR? Potrebujete polovičko, pomoč ljudstva, klic v sili ali zamenjavo vprašanja? Pravilni odgovor se glasi, TVR je britanska znamka športnih avtomobilov, ki ima bogato zgodovino, saj njeni začetki segajo v leto 1946. Od takrat je večkrat zamenjala lastnika, a se vendarle obdržala vse do danes, ko so vajeti podjetja v rokah dveh britanskih poslovnežev in valižanske vlade.

Kratica TVR izhaja iz imena lastnika Trevorja Wilkinsona, ki je posel začel v garaži. Sprva se je ukvarjal z inženiringom, o čem več je začel razmišljati, ko se mu je v podjetju pridružil entuziast Jack Pickard. Leta 1949 so naredili prvo šasijo, 35-konjski motor so si sposodili pri Fordu. Še preden so avto dokončali, so ga uničili v prometni nesreči. Po popravilu je bilo okostje iz aluminija, avto je dobil specifično zeleno barvo. Poimenovali so ga number one, Wilkinson ga je za 325 funtov prodal svojemu bratrancu.

Finančne težave brez konca

Dober glas je segel v deveto vas, dirkač Ray Saidel je postal pozoren na TVR, iz dobavljene šasije je nastal avto, bolj znan kot jomar mk2; ime je dobil po njegovih otrocih Joanni in Marcu. Prvi originalni TVR je na cesto zapeljal sredi leta 1956, po testiranjih revije Autosport Magazine so zapisali, da je odziven in vodljiv. Svoje kupce so s pomočjo Saidela iskali tudi onkraj luže, avto pa so tržili kot jomar coupe. Neuspešno. Ob koncu leta 1958 so banki dolgovali 10.000 funtov, povpraševanje v ZDA se je ustavilo, zato so se vodilni odločili, da podjetje dokapitalizirajo. Kljub naporom so še vedno imeli težave s proizvodnjo vsega enega avtomobila na mesec. Finančne težave so se nadaljevale tudi leta 1962, ko sta dva izmed treh domačih dilerjev propadla.

Več sreče so sprva imeli s prototipom griffith, katerega zmogljivosti (osemvaljni motor) so presegle pričakovanja, prodajo pa je pospremil nov logotip podjetja. Toda težave z zanesljivostjo in pritožbami kupcev so postajale vse večje, zaradi stavke pristaniških delavcev pa so občutno zmanjšali izvoz. Kot rešitelja sta se pojavila oče in sin Arthur ter Martin Lilley, ki sta že imela za 2000 funtov delnic. V podjetje se je vrnila samozavest, kljub temu pa so imeli avti v ZDA zaradi nekakovosti in nezanesljivosti slab ugled. Nova lastnika sta se zavedala, da lahko podjetje rešijo le novi modeli. Tucsan V8 je bil eden od njih. Toda pričakovanega buma ni bilo. Tovarno so preselili na novo lokacijo, ki je omogočala tedensko proizvodnjo med pet in osem avtomobili. Kupce so skušali pritegniti tudi na poseben način, ko so leta 1970 na britanskem salonu najeli manekenko, ki je gola pozirala na razstavnem prostoru. 3. januarja 1975 je v tovarni izbruhnil požar, škoda je dosegla 200.000 funtov. Kljub težavam so proizvodnjo nadaljevali in do konca leta izdelali 150 avtomobilov. Tudi razvoj novega modela tasmin ni prinesel nasmeška na obraz vodilnih. Sredstev je primanjkovalo, dolgovi do dobaviteljev so se povečevali, za nameček je prodaja na začetku leta 1980 sovpadla z recesijo v Veliki Britaniji. TVR se je znova znašel na robu finančnega kolapsa. Podjetje je prevzel bogati poslovnež Peter Wheeler.