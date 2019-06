Vsaka nesreča je seveda le rezultat spleta najbolj neprijetnih okoliščin, ki se lahko konča z zvito pločevino in uničenim avtomobilom ali pa še veliko huje. Priznati moramo, da so avtomobili iz generacije v generacijo bolj varni in bolje opremljeni za primer, »ko bi počilo«. Veliko zaslug za to pa ima ravno že omenjeni program, ki je prisilil avtomobilske izdelovalce, da so se podali na lov za čim več zvezdic. Tistih, ki jih dobijo ob koncu ocenjevanja, saj dober in varen avtomobil pomeni velik prispevek k varnosti na cestah, a tudi dobro marketinško orodje pri prodaji. Če kupec nekako omahuje med dvema avtomobiloma, se bo na koncu zelo verjetno odločil za bolj varnega.

Do tukaj vse lepo in prav, a 22 let je vseeno dolga doba in v tem času je tehnika napredovala do te mere, da je danes za novi avtomobil pet zvezdic že skoraj samoumevnih. Večja novica je, če kateri od testnih avtomobilov pet zvezdic ne doseže. Sicer so leta 2010 dopolnili kriterije, te pa so proizvajalci očitno že zdavnaj ujeli in celo prehiteli. Kar seveda ni nič slabega, saj je zaradi tega na cestah manj mrtvih in poškodovanih. Sedimo namreč v avtomobilih nove generacije, ki so tako varni kot še nikoli do sedaj. Sicer na leto, po podatkih WHO v prometu umre okoli 1,25 milijona ljudi, kar je skoraj 2,2 odstotka vseh mrtvih na svetu, promet pa je deveti najpogostejši vzrok smrti. Kar 90 odstotkov vseh smrtnih nesreč pa se zgodi v državah z majhnim ali srednje velikim prihodkom, torej je varnost še vedno povezljiva z denarjem.

Evropa je na ta račun v zadnjih letih število umrlih na 100.000 prebivalcev z 10,4 zmanjšala na 9,3, upad so zabeležili še v Ameriki in ob zahodnem Pacifiku. Vedno več mrtvih pa imajo v Afriki, vzhodnem Sredozemlju in Aziji. V Evropi pa je še vedno skoraj polovica vseh mrtvih v prometu voznikov ali potnikov v štirikolesnih vozilih, kar je največ na svetu. Čeprav je industrija naredila korak naprej, delo ni končano. Le varnejši avtomobili ne morejo naredili vsega, za večjo varnost je treba storiti še marsikaj na infrastrukturi in še kje, predvsem in na prvem mestu pa v glavah udeležencev v prometu.

Na drugi strani ne moremo spregledati dejstva, da je povprečna starost avtomobila v Sloveniji okoli 10 let, torej se na cesti srečujejo avtomobili različnih varnostnih generacij. Kljub temu je deset let star avtomobil varen, če ga upravlja razsoden voznik, a tak mora biti tudi v drugem vozilu. Zatorej tehnika lahko ublaži in prepreči marsikaj, vsemogočna pa še ni. Napredek je tukaj, varnostni sistemi pa postajajo del serijske opreme in samoumevni. Čeprav so se zaradi njih avtomobili tudi že pošteno podražili, jih moramo kupci sprejeti. Več ko bo na cestah takih vozil, varnejši bomo. EuroNCAP pa bo še naprej z razbijanjem vozil v laboratorijih bedel nad tem, da industrija ne bo zaspala. Tega pa si nihče ne sme privoščiti.