Kakorkoli, tokratna bitka je (znova) pokazala, da bi imeli enoprostorci tudi v širši sliki »vojne« proti športnim terencem še marsikaj pokazati, če bi jim le proizvajalci omogočili enakovreden boj. Tako pa jih večinoma lepo po vrsti ukinjajo ali napovedujejo njihove ukinitve. Tudi prihodnost tokratnega testneža, renaulta scenica, ki smo ga preizkusili v daljši različici grand, je tako uradno »pod vprašajem«, medtem ko se za prihodnost ni bati njegovemu dimenzijsko podobnemu športnoterenskemu »nasprotniku« istega proizvajalca kadjarju. Toda ali ta res ponuja vse to, kar tudi scenic, in ob tem še nekaj več, da bi bil toliko boljši od »zastarelega« brata?

Najkrajši možni odgovor bi bil: ne. A pojdimo po vrsti malce podrobneje. Verjetno se bo večina, zagotovo pa ne vsi, strinjala, da je kadjar oblikovno vendarle malce atraktivnejši od scenica, saj po tej plati spada med privlačnejše srednje velike športne terence. A scenic, če sploh, ne zaostaja kaj dosti. Ne nazadnje se je oblikovno zgledoval ravno po športnih terencih, vključno z velikimi, kar 20-palčnimi platišči, in je prav tako zagotovo eden lepših enoprostorcev. Malce večja je medtem razlika v notranjosti. Tam najprej padejo argumenti tistih, ki med prednosti SUV naštevajo visok položaj za volanom in preglednost. Res je, kadjar ponuja oboje, a takisto grand scenic, le da je ta kljub dodatnim dolžinskim centimetrom (4,63:4,49 metra) še bolj pregleden. Občutek, ki je seveda lahko varljiv, pa smo imeli, da smo v njem sedeli tudi malce višje nad cesto. Oba sta se ob tem lahko pohvalila z urejeno in kakovostno notranjostjo z zelo udobnima prednjima sedežema, je bilo pa pri kadjarju okrog sredinskega zaslona več črne trše plastike, pri scenicu pa medtem tudi zavoljo opreme initiale paris več usnja, več mehkobe in več občutka prestiža. Obenem je bilo v enoprostorcu tudi več predalov (in odlagalnih površin), ki so bili tudi večji in torej bolj uporabni, vključno z velikimi »izvlečnim« pred sovoznikom. Scenic se je ob tem lahko pohvalil z večjim navpičnim zaslonom na dotik, kadjar z nekaj manjšim, pri čemer sta oba zgledno odzivna in dokaj enostavna za uporabo, vseeno pa kadjarju po tej plati štejemo v plus, da je pri njem mogoče vsaj čisto vse v zvezi s prezračevanjem nastaviti ločeno od zaslona na dotik.

Če popotovanje po notranjosti nadaljujemo proti zadku, primerjave tako rekoč ni. Kadjar je sicer v drugi vrsti udoben in ima povsem dovolj prostora tudi za odrasle, a grand scenic je na tem področju razred zase. Trije precej veliki ločeni sedeži, za nameček vzdolžno pomični, ponujajo udobje in prostor, kot ju le malokateri osebni avtomobil, povrhu pa je testni grand scenic omogočil še zasilna šesti in sedmi sedež v tretji vrsti. Ko sta v uporabi, je prtljažni prostor sicer zreduciran na simboličnih 189 litrov, ko počivata zložena v prtljažnem dnu, pa vsaj 533 litrov, kar je spet več od kadjarjevih 472. Skratka, prostorsko gledano je grand scenic močno spredaj v vseh pogledih.

Za volanom je bila medtem razlika celo manjša od pričakovanj. Oba bosta zadovoljila predvsem voznike, ki stavijo na udobje, pri katerem ju lahko zgolj hvalimo, glede dinamičnosti pa ne eden ne drugi nista ravno izstopajoča, tako zavoljo dokaj mehkega vzmetenja kot zaradi ne ravno najbolj neposrednega volanskega mehanizma – a kadjar je vseeno malce spredaj. Se pa pri obeh izkaže 1,3-litrski bencinski motor s 160 konji (117 kilovati), ki je živahen in odziven, da je vožnja obeh avtomobilov z njim, tako v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom pri scenicu kot 7-stopenjskim samodejnim pri kadjarju, lahkotna, tiha, brez cukanja in drugih nevšečnosti. Jasno, zaradi nekaj prednosti pri kilogramih in aerodinamiki je z mesta do stotice odzivnejši kadjar (9,3:10,2 sekunde), med vožnjo pri potovalnih hitrostih pa smo le stežka občutili kakšno razliko pri odzivnosti, ki je bila zagotovljena tudi ob polno naloženih avtomobilih. Poraba je medtem nekje v okvirih pričakovanega, manj pa to, da nam je scenic na 100 kilometrov v povprečju porabil celo tri decilitre bencina manj (7,5;7,8).

Obe stopnji opreme, initiale paris pri scenicu in black edition pri kadjarju, sta na samem vrhu ponudbe, tako da bi zaman iskali kakšno reč, ki bi jo pri enem ali drugem pogrešali. Pa tudi ceni sta si precej podobni: testni grand scenic stane 29.390 evrov, kadjar pa 28.290. Več pa v sklepu.