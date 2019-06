»Razhajanja v pogledih so bila enostavno prevelika, da bi jih lahko poenotili. V tem ni nič tragičnega. Smo različni, kot stranka smo prehitro nastali, zdaj prihaja do delitve na dve jedri,« je piranski župan Đenio Zadković dejal ob izstopu iz stranke Gibanje za občino Piran (GZOP), s podporo katere je na volitvah dobil županski mandat. Prepričan je, da se bodo tako razmere v občinskem svetu umirile in da delovanje občinskega sveta s tem ne bo okrnjeno. Svoje delo bo nadaljeval kot nestrankarski župan, kar je bila, kot je zapisal, njegova želja že od začetka.

Župan je s tem v občinskem svetu izgubil lojalno podporo stranke, ki je resnici na ljubo že zdaj ni imel. Kako se bodo karte premešale in ali se zna zaradi tega tudi v Piranu ponoviti primer Kostanjevice na Krki, ko občinski svetniki več let niso zmogli sprejeti proračuna, je prezgodaj govoriti. Jasno pa je, da bo moral župan podporo iskati med preostalimi svetniki – večina (5) jih pripada ekipi njegovega županskega tekmeca Tomaža Gantarja, trije prihajajo iz vrst socialnih demokratov.

V svetniški skupini GZOP, ki šteje sedem svetnikov, Zadkovićeve poteze ne razumejo. »Sprašujem se, kako bo človek, ki ni sposoben voditi tako dobre ekipe, kot jo je imel v GZOP, vodil celo občino,« je kritičen član omenjene svetniške skupine Davorin Petaros, ki sicer ni član stranke. Pojasnjuje, da je do razhajanj začelo prihajati, ko je župan začel vleči poteze in sestavljati svojo ekipo na način, ki ni bil v skladu s programom stranke. Zadkoviću očitajo premalo odločnosti ter to, da se je po volitvah »odlepil« od svoje baze. »Naša osnovna vodila so bila boj proti korupciji in klientelizmu ter večja strokovnost,« pojasnjuje sogovornik. Skrbi ga, kako bo poslej Zadković sestavil koalicijo in kaj to pomeni za samo občino. »Kupovati bo moral zaveznike, kar je najslabša možna kombinacija,« trdi.

Ali lahko Zadković računa na podporo Gantarjeve liste Naš kraj, smo povprašali vodjo svetniške skupine Roberta Fakina. Nenazadnje je lista dala zeleno luč proračunu občine, ki so ga le s težavo sprejeli. »Vsekakor lahko računa na našo podporo vsem tistim projektom, ki bodo dobri za občino, a obenem tudi na blokado tistih, ki občini ne bodo prinašali razvoja,« odgovarja Fakin, prepričan, da je izstop Zadkovića iz stranke posledica notranjih zdrah, da pa ne sme in ne bo vplival na delo občinskega sveta in Zadkovića kot župana.