Madonna si je močno prizadevala preprečiti prodajo pisma slavnega raperja, v katerem je zdaj že pokojni Tupac Shakur prekinil razmerje s pevko. Razlog za konec zveze naj bi bila raperjeva bojazen, da bo razmerje z belko ogrozilo njegovo kariero. »Če bi te videli s črncem, to ne bi na noben način ogrozilo tvoje kariere, ravno obratno, ljudem bi se zdela še bolj odprta in vznemirljiva oseba,« je Tupac zapisal v pismu in dodal, da pa bi sam s tem, ko bi hodil z belko, razočaral vsaj polovico ljudi, ki so ga naredili to, kar je. »Nikoli te nisem hotel prizadeti«, je dodal.

Pismo, ki ga je Tupac Shakur napisal leto dni pred smrtjo, je na dražbi leta 2017 že doseglo ceno 89.000 evrov, a je Madonni takrat uspelo doseči prepoved prodaje. Tupacovo pismo bo šlo ponovno na dražbo julija letos.