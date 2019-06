Iz družbe Nord Stream 2, prek katere bo ruski Gazprom upravljal s plinovodom Severni tok 2, so danes sporočili, da bi lahko zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za plinovod pod danskim morjem preložila njegovo odprtje na leto 2020. Ob tem so izrazili upanje, da bo plin po Severnem toku 2 vendarle lahko stekel do konca letošnjega leta, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Čižov je medtem v intervjuju za rusko tiskovno agencijo Tass spomnil, da Danska lahko zaustavi gradbena dela na projektu izgradnje plinovoda za več mesecev, če nova vlada ne bo odločila drugače. Na Danskem so imeli namreč v sredo volitve, na katerih so zmagali levosredinski socialdemokrati. Ne glede na to je prepričan, da ne bodo mogli preprečiti projekta.

Kot je izpostavil veleposlanik, to ne bo uspelo niti Američanom. V povezavi z grožnjami ZDA, da bodo zaradi gradnje plinovoda uvedli sankcije proti Rusiji, je dejal, da Washington grozi mnogim državam in zaveznicam. »Rusija v tem ni sama. Tu so tudi EU, Kitajska, Mehika in vsi drugi,« je odvrnil. Prav zato na prihodnost Severnega toka 2 gleda z optimizmom.