Slovenska politika se mora odločno odzvati in tovrstne težnje zavrniti, so se v SD, SAB, Levici in NSi odzvali na zemljevid velike Madžarske, ki ga je kabinet madžarskega premierja objavil na twitterju, in na predlog sprememb zaščitnega zakona Slovencev v Italiji, ki ga je v poslanski zbornici vložil italijanski poslanec Roberto Novelli. Iz SDS so medtem sporočili, da objave zemljevida velike Madžarske ne bodo komentirali.

»V času, ko bi se morala Evropa združevati, ko smo mislili, da so ozemeljske težnje že davna zgodovina, se mora Slovenija odločno odzvati,« je ocenil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. »Treba se je jasno odzvati na slovenskem in evropskem parketu ter dati jasno sporočilo slovenski manjšini, da bo Slovenija z vsemi legitimnimi sredstvi stala za njimi,« poudarja Han.

Po njegovem gre sicer tako v Italiji kot kot na Madžarskem za nevaren način razmišljanja skrajno desnih strank, zato v Sloveniji ne smemo samo zamahniti z roko, češ da gre za provokacijo.

»Država bi morala vzpostaviti jasno in odločno držo, ko se velike sile okrog nas odločajo, da bi morda imele apetite po ozemlju, ki je slovensko,« je poudaril tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. Po njegovem bi bili potrebni bolj odločni koraki s strani zunanjega ministra Mira Cerarja, ki da je že večkrat v tem mandatu pokazal, da ni kos hitrim in odločnim reakcijam. »Ko pristajamo na to, da je svoboda govora bolj pomembna od obsojanja sovražnih idej, smo na spolzkem terenu,« opozarja Vatovec.

Težnje sosednjih držav po slovenskem ozemlju so nedopustne tudi po prepričanju poslanca NSi Jerneja Vrtovca, slovenska politika pa mora odločno reagirati in poslati ostre protestne note proti odločitvam ene in druge države. Meni, da pri teh potezah ne gre več samo za provokacijo, temveč »za sistem, za načrt, morda ustrahovanje«.