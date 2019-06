Stéphane Morel: Roland Garros je prestiž, eleganca, preseganje samega sebe, avtentičnost in drznost

Roland Garros letos diši po novem in se blešči v svoji lepoti ter prefinjenosti kot že zelo dolgo ne. Osupne vas novi, osrednji stadion Philippe Chatrier, ki so ga zgradili v manj kot letu dni, potem ko so lani po finalu zrušili starega. Na njegovem mestu so zgradili novega, po številu sedežev malenkost večjo, predvsem pa bolj grandiozno areno, ki bo naslednje leto dobila streho. Očarajo vas vzdušje na igrišču Simonne Mathieu, ki je vpeto v botanični vrt, razširitev kapacitet za dodatnih šest igrišč in vrsta drugih podrobnosti, ki gredo vse do logotipov znamke na stolih. Francoska teniška zveza je prenovam in izboljšavam namenila 480 milijonov evrov.