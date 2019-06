Poglavar Raoni na evropski turneji

Poglavar Raoni velja za najbolj prepoznavnega borca za ohranitev deževnega gozda. Za življenjski prostor ljudstva Kajapo in drugih domorodcev se bori že več desetletij. Amazonski gozd v Braziliji je že vrsto let ogrožen zaradi nezakonite sečnje dreves, izkopavanja zlata in drugih rudnin, gradnje hidrocentral ter spreminjanja gozdnatih površin v polja, kjer največkrat gojijo sojo. Da ta pljuča sveta ne smejo izginiti, zdaj v Evropi ponovno opozarja poglavar Raoni. Že več tednov je na evropski turneji, na kateri ponovno poskuša opozoriti na pomen deževnega gozda in zbrati milijon dolarjev, s katerim bi poskušali pred sečnjo na črno zaščititi amazonski rezervat Xingu, v katerem domuje več domorodnih plemen. Raonijevo potovanje zajema Belgijo, Švico, Luksemburg, Monako in Italijo, prav tako se je v Vatikanu že srečal s papežem. S prispevki, zbranimi med evropsko turnejo, nameravajo zamenjati mejne table rezervata, priskrbeti nekaj osnovnih potrebščin za plemena in plačati satelitski ter dronski nadzor območja. Raoni se na turneje za zaščito amazonskega gozda podaja vse od leta 1989, ko se je v Evropi prvič mudil s pomočjo pop pevca Stinga. Odtlej je že večkrat obiskal države zahodne Evrope, še posebej prisrčno ga vedno znova sprejmejo v Franciji. A tokrat na obisk prihaja še bolj zaskrbljen kot sicer. Razlog so izjave novega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki bi rad ukinil rezervate domorodnih plemen v Braziliji. Želi namreč ukiniti več sto zaprtih območij, kjer naj bi za vstop drugih ljudi vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja veljala stroga pravila. V njih domuje okoli 800.000 ljudi ljudstev staroselcev. Te bi rad zdaj integriral v družbo. Po oceni združenja različnih skupin staroselcev želi na ta način podjetjem dati več priložnosti za izkoriščanje amazonskega pragozda. Za staroselce bi to pomenilo konec njihovega načina življenja.