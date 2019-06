Thomas Menamparampil, indijski nadškof: Pomiritve ni mogoče izpeljati s splošnimi recepti

Nadškof Thomas Menamparampil se je v času papeža Ratzingerja po dvajsetih letih dela upokojil kot metropolit nadškofije Guwahati v državi Assam v severovzhodni Indiji. V štiridesetmilijonski državi živi tudi pet milijonov kristjanov. Papež Frančišek pa ga je po nekaj letih poklical za svojega svetovalca in ga nastavil za apostolskega administratorja škofije Jowai v isti državi. Menamparampil je bolj kot duhovnik znan kot socialno zelo angažiran vodja skupine za spravna pogajanja med desetinami etničnih skupin in plemenskih skupnosti, med katerimi že dolga leta potekajo spori in spopadi. S svojo združeno ekumensko mirovno ekipo posreduje v dolgotrajnih pogajanjih, ki sovražne skupnosti pripeljejo do sprave. Skoraj desetletje je bil tudi eden od voditeljev Federacije azijskih škofovskih konferenc in v tej vlogi je organiziral sestanke s predstavniki azijskih komunističnih držav. Konflikti ga močno privlačijo, njihovo razreševanje pa še bolj. Zaradi svojega dela je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir.