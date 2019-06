ZDA in Kitajska vse globlje v Tukididovi pasti

Videti je, da ni več vprašanje, ali, temveč kdaj bo ameriški predsednik Donald Trump s carinami obdavčil ves uvoz iz Kitajske in kdaj bo ta med povračilnimi ukrepi ustavila izvoz redkih kovin v ZDA. Tehnološko odvisna Evropa to merjenje moči med staro in novo velesilo, v katerem gre za dolgoročno tehnološko in s tem geopolitično ter geoekonomsko prevlado, bolj ali manj nemočno spremlja. Dobre kratkoročne rešitve ni videti, pa tudi za dolgoročno bi Evropa potrebovala partnerje.