Trenutek resnice Treh morij

Kakšen trenutek zgodovine, je v sredo zapisal Vojko Flegar v kolumni v Dnevniku, ko je razmišljal o koncu globalizacije in o njenem obratu v smeri deglobalizacije. Kot pri nihalu smo tudi pri globalizaciji dosegli tisto skrajno točko, ko je videti, kot da se čas za trenutek ustavi, potem pa se začne spet vse hitrejše gibanje v nasprotno smer. Globalizacija je bila vedno orodje za pridobivanje geostrateških prednosti. Ko to ne zadostuje več oziroma ko izkoriščani postanejo dovolj močni, da zaustavijo nihalo, je čas za spremembo. To pa zato, ker mednarodne mreže niso simetrične, temveč asimetrične, in za svoje delovanje potrebujejo posrednike. Trenutno so to ZDA, Rusija, Kitajska in še nekaj manjših bi se našlo. Ko se sprašujemo o perspektivi globalizacije in multilateralizma, ko so stare »mreže« na udaru, ali to pomeni, da je napočil čas za nastajanje novih? Trenutek po evropskih volitvah ni ravno pravi trenutek za takšen razmislek. Razprava ducata šefov držav ali vlad ter drugih visokih gostov na svečani večerji ob robu vrha pobude Tri morja je morala biti čudno kakofonična, saj bi težko sestavili skupino, ki bi imela tako zelo različne ideje in poglede na temeljne opredelitve prihodnosti Evropske unije, kar se tiče osnovnega organizacijskega modela, mesta in vloge EU v postglobalističnem preurejanju sveta ter njegovih vodilnih akterjev/posrednikov.