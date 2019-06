Theresa May: Odstop (ne)brexitske premierke

Nihče pred njo se v Britaniji ni tako zelo in tako zelo dolgo oklepal oblasti kot konservativna premierka Theresa May, šele druga ženska za črnimi vrati na Downing Street 10, ki je včeraj, dva tedna po tem, ko je to napovedala, odstopila kot voditeljica Konservativne stranke in uradno sprožila bitko za premierski stolček, saj bo njena naslednica ali naslednik avtomatično prevzel krmilo konservativne vlade. Trenutno dve kandidatki in devet kandidatov (dva sta si premislila) se mora uradno prijaviti v ponedeljek od desetih dopoldne do petih popoldne. Mayeva ostaja na Downing Street 10 do izvolitve naslednice ali naslednika, ki jo oziroma ga pričakujejo proti koncu julija.