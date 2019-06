Olimpija, 73-letna začetnica

Košarkarska kluba Petrol Olimpija in Cedevita se bosta združila. »Zgodovinsko«, poudarjajo akterji projekta, na čelu z Emilom Tedeschijem, šefom Atlantic Grupe, ki bo glavni sponzor projekta. Ideje o združitvi so sicer krožile že leta 2006, takrat med Slovanom in Olimpijo.