Ameriški predsednik Donald Trump je sredi maja podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Podjetij ali držav dokument ne omenja posebej, a v prvi vrsti naj bi šlo predvsem za ukrep proti Huaweiju.

Google je le nekaj dni po tem sporočil, da prekinja sodelovanje s Huaweijem, s tem pa ustavlja prenos strojne in programske opreme ter tehničnih storitev, a so ZDA nato prepoved poslovanja s kitajskim tehnološkim velikanom preložile za 90 dni.

Sankcije naj bi na kratek rok res škodovale Huaweiju, vendar pa poznavalci pravijo, da bi lahko kitajsko podjetje na dolgi rok postalo bolj samostojno na področju razvoja tehnologij. To bi na koncu negativno vplivalo na dominanten položaj ameriških družb, kot je Google.

In prav Google je posebej zaskrbljen, da mu ne bo več dovoljeno nadgrajevati Androida za Huaweijeve pametne telefone. Tudi v ameriškem tehnološkem velikanu namreč verjamejo, da bo kitajsko podjetje v tem primeru samo razvijalo programsko opremo. Če bi Huawei sam predelal operacijski sistem Android, naj bi bil ta lahko bolj dovzeten za hekerske napade.

Huawei že napovedal svoj operacijski sistem

Direktor proizvodnje potrošniške elektronike pri Huaweiju Yu Chengdong je medtem že konec maja napovedal, da bo podjetje najpozneje do prihodnje pomladi razvilo svoj lasten operacijski sistem in se tako izognilo ameriškim sankcijam.

Sicer pa bo sodelovanje s Huaweijem prekinilo več ameriških podjetij. Spletni velikan Facebook je po poročanju tiskovne agencije Reuters danes napovedal, da na novih Huaweijevih pametnih telefonih ne bo več prednameščenih aplikacij Facebook, WhatsApp in Instagram.

Uporabniki jih bodo še vedno lahko sami naložili prek aplikacije Google Play, a le dokler bo Google sodeloval s Huaweijem. Če si ZDA ne bodo premislile, bo poslovanje med tehnološkima velikanoma prekinjeno avgusta.

Imetniki obstoječih Huaweijevih naprav bodo medtem še vedno lahko uporabljali aplikacije podjetja Facebook in jih posodabljali, so pojasnili v Facebooku.

Prodajalci pametnih telefonov pogosto sklepajo pogodbe, po katerih lahko prednamestijo popularne aplikacije, kot je Facebook. Na mnogih trgih sta denimo na Huaweijevih pametnih telefonih prednameščeni tudi aplikaciji Twitter in Booking. V podjetjih, ki jih imata v lasti, pa za zdaj svojih načrtov v zvezi s Huaweijem še ne komentirajo.

ZDA in Kitajska trgovinsko vojno bijeta že od marca lani. Začelo se je s carinskimi ukrepi, nadaljevalo pa tudi na druge načine. Kitajska je na ameriški ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, odgovorila z napovedjo objave seznama »nezanesljivih« podjetij in posameznikov, s katerimi je tvegano poslovati, razmišljala pa naj bi tudi o ustavitvi izvoza redkih kovin v ZDA, ki so nujno potrebne za proizvodnjo pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav.