Češka najstnica, sicer 38. igralka z lestvice WTA, se je v svoj prvi finale turnirjev velike četverice prebila z zmago nad Britanko Johanno Konta s 7:5 in 7:6 (2).

Šestindvajseta nosilka Konta je v obeh nizih servirala za zmago, vendar je 19-letni Vondroušovi v vlažnih in vetrovnih razmerah uspelo preobrniti potek dvoboja.

Vondroušova je postala prva igralka, mlajša od 20 let, ki se ji je uspelo uvrstiti v finale grand slama po desetih letih; nazadnje je to uspelo Danki Caroline Wozniacki leta 2009 na OP ZDA v New Yorku.

Prvič bo v finalu katerega od turnirjev za veliki slam zaigrala tudi 23-letna Bartyjeva, osma igralka sveta, ki je po treh nizih izločila Američanko kazahstanskega rodu, 51. igralko z lestvice WTA Anisimovo, in preprečila najstniški finale.

Bartyjeva je prva Avstralka v finalu Roland Garrosa po Samanthi Stosur, ki je leta 2010 izgubila finale.