Na postajališču na avtocesti med Zagrebom in Beogradom se je pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli najmanj dve osebi. Po navedbah hrvaških medijev je voznik tovornjaka na počivališču zapeljal v skupino oseb, pri čemer naj bi dva otroka umrla, več oseb pa je bilo ranjenih. Eden od njih, gre še za enega otroka, je v kritičnem stanju, za njegovo življenje pa se zdravniki še borijo. Otroci so bili na poti na morje.

Po poročanju portala Index je do nesreče prišlo, ko je tovornjak z zagrebškimi registrskimi tablicami zapeljal na avtocestno postajališče. »Potniki iz manjšega avtobusa ter več osebnih avtomobilov so stali izven vozil, vanje pa je iz do sedaj še neznanega razloga zapeljal tovornjak,« so opisali nesrečo.

Po navedbah očividcev se je nesreča pripetila nekaj po deseti uri zjutraj, tovornjakar pa naj bi z avtoceste na počivališče domnevno zapeljal zaradi pokvarjenega tempomata. »Ker ni mogel upočasniti, je pripeljal na počivališče, na katerem so izven vozil stali potniki avtov in avtobusov, da bi si pred nadaljevanjem poti odpočili,« so za portal SBplus povedale priče.