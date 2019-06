Po Kopru kar na havbi V torek dopoldne je po Kopru vozil avtomobil z moškim na havbi. Prizor, ki je z izjemo zamenjanih vlog zelo spominjal na po sprednjem delu avta v kopalni plašč razkrečeno gospo Fackler iz Policijske akademije, vendarle ni bil del kakšne potegavščine. Policisti so ugotovili, da se je vse začelo s sporom med Ankarančanom in 26-letno Koprčanko. On jo je zmerjal, nanjo kričal in se z brcami celo spravil na njen avto, ona pa je nato s sopotnikom odpeljala proti zaporu. Moški je tekel za njo in ko je avto obrnila, se je vrgel na pokrov in se tako pustil odpeljati do konca ulice. V nasprotju s Facklerjevo, ki jo je soprog s pritiskom na zavoro katapultiral s pokrova avtomobila, je moški s havbe, ko je mladenka avto ustavila, mirno sestopil, potem pa prisedel na zadnje sedeže. Policisti so ugotovili, da dekle ni vozilo pod vplivom alkohola, je bil pa pozitiven test na mamila. Avanturistično razpoloženemu mladcu so zasegli dve tableti pomirjevala.

Zasegli za 72.000 evrov tekile Finančna uprava RS, po domače Furs, se je na svojem facebook profilu pohvalila z dobro opravljenim delom. »Naši fantje so se ponovno izkazali,« so zapisali, stavek pa pospremili z emotikonom z mišicami. V soboto so namreč na mariborskem letališču (ste sploh vedeli, da še obratuje?!) zasegli kar 480 steklenic tekile don Julio 1942, vsaka od njih pa naj bi bila vredna okoli 150 evrov. Skupno torej za 72.000 evrov »ulova«. Tekilo so, ker je posadka letala ni prijavila, odvzeli in zasegli. Njene končne destinacije niso razkrili.

Potopljen policijski čoln Malo je manjkalo, pa bi Donava ta teden znova vzela nekaj življenj. V ponedeljek zgodaj zjutraj so namreč policisti osiješko-baranjske policijske uprave prejeli klice na pomoč v tujem jeziku. S tremi čolni so se obmejni policisti odpravili na iskalno akcijo po reki in v poplavljenem gozdu našli 16 migrantov, ki so se v vodi držali za veje dreves. Ko so jih rešili iz reke ter jih namestili na enega od čolnov, je vanj zaradi vala mimoidoče večje ladje začela vdirati voda. Migrante jim je uspelo še pravočasno premestiti na drug čoln, policijsko plovilo se je delno potopilo, z objavo fotografije pa so policisti širnemu svetu pokazali, v kakšnih razmerah (in s kakšnimi pripomočki) morajo delati. Razen podhladitev drugih težav ni bilo, so pa imeli migranti lepo »štih probo« za svoje nadaljnje popotovanje proti severu, kjer so valovi, kakor beremo in gledamo, še njihov najmanjši sovražnik.

Radovednost jo je spravila v težave Kako kruta je lahko karma, se je pred dnevi prepričala Kolumbijka, ki je vohljala za sosedi. Po poročanju lokalnih medijev je gospo zelo zanimalo, o čem razpravljajo v sosednji hiši, prisluškovanja pa se je lotila izredno nespretno. Glavo je namreč potisnila skozi železno ograjo, nazaj pa je ni mogla več potegniti. Vsi naokoli so ji priskočili na pomoč z lubrikanti, mastjo in oljem, a so jo po petih urah muk rešili šele vrli gasilci. Soseska ima te dni ravno na račun gospe radovednice dovolj materiala za opravljanje, ona pa se je, vsaj upamo lahko, naučila, da se je včasih bolje brigati zase.