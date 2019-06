Robot, ki se bo na trgu pojavil do konca letošnjega leta – po zagotovilih podjetja jih bodo na začetku prodali več kot 100 – je bil vnovič v soju žarometov na nedavni konferenci podjetja Amazon v Las Vegasu.

Predstavniki podjetja Boston Dynamics so prisotnim želeli pokazati vse spretnosti svojega robota, ki naj bi znal brez težav hoditi po stopnicah, prinašati predmete in podobno. Na žalost pa je njihova predstavitev splavala po vodi, ko je robot iz neznanega razloga izgubil ravnotežje in padel na odru.

Pri podjetju so se iz zagate rešili tako, da so na oder nemudoma pripeljali drugega robota in nadaljevali s predstavitvijo, saj bi za ponovni zagon ponesrečenega Spot Minija, ki je še vedno ležal sredi odra, rabili nekaj minut, je dejal direktor podjetja Marc Raibert.