»Mislim, da je prostor za prilagoditve enormen,« je za omenjeno ameriško televizijo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenil Yi. Sam je kot prvi mož osrednje denarne ustanove na Kitajskem sodeloval v več krogih trgovinskih pogajanj med Pekingom in Washingtonom, ta konec tedna pa se bo v okviru zasedanja skupine G20 na Japonskem srečal tudi z ameriškim finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom. Kot je dejal, pričakuje »produktiven pogovor, kot vedno«. Ob tem pa se zaveda, da bodo trgovinska pogajanja z ZDA »negotova in težka«.

Kitajska čuti posledice trgovinske vojne z ZDA. Kitajska nacionalna valuta je v zadnjih tednih, ko so se trgovinske napetosti zaostrile, glede na dolar hitro izgubila in se približala kritični ravni sedem juanov za en dolar. Kitajska centralna banka je dolgo onemogočala padec juana pod to mejo, Yi pa je zdaj namignil, da bi se v prihodnje to lahko spremenilo. Hkrati je guverner prepričan, da bo juan, ko »se bo hrup polegel«, glede na valute hitro rastočih držav še naprej zelo stabilen in razmeroma močan.

ZDA in Kitajska trgovinsko vojno bijeta že od marca lani. Bojujeta se s carinskimi ukrepi, pa tudi na druge načine. ZDA so tako maja uveljavile prepoved poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, pri čemer naj bi šlo predvsem za ukrep proti kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu Huawei. Kitajska je odgovorila z napovedjo objave seznama »nezanesljivih« podjetij in posameznikov, s katerimi je tvegano poslovati, razmišljala pa naj bi tudi o ustavitvi izvoza redkih kovin v ZDA, ki so nujno potrebne za proizvodnjo pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav.