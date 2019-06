Radar v San Diegu je v torek zvečer kazal, da bi zunaj moralo deževati, a dežja ni bilo od nikoder. Meteorologi, ki so radar opazovali, so za dodatne informacije poklicali prostovoljne vremenske sodelavce, ki so se nahajali na območju nenavadnega pojava. S terena so dobili odziv, da ni nič nenavadnega, prisotnih je le veliko pikapolonic. Na podlagi pridobljenih informacij so meteorologi objavili tvit, ki je sprožil veliko zanimanja na tem družbenem omrežju.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwxpic.twitter.com/1C0rt0in6z — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 5, 2019

Tvit, ki je bil objavljen bolj za zabavo, je bil deležen množičnega odziva, posamezniki so ga delili več kot tisočkrat. Odziv ljudi na družbenem omrežju je dal delo tudi meteorologom, ki vse od tedaj želijo potrditi svojo teorijo, a za zdaj neuspešno.

Meteorolog Alex Tardy je dejal, da zaradi teme s prostim očesom ali s fotoaparatom ni bilo moč ujeti pojava, ki je bil tudi zelo visoko v zraku. »Vse, kar vemo do sedaj, je to, da niso bili ptiči ali netopirji. Na žalost, ne moremo niti potrditi, če so bile pikapolonice,« je še povedal Tardy. »Naši radarji so zelo natančni in zaznajo zelo majhne predmete, zato bi to lahko bili katerikoli insekti ali celo delčki aluminija ali železa, ki jih v okolje spušča vojska,« je še dejal, piše The Guardian.