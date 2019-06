V soboto bo sončno. Proti večeru lahko na severovzhodu države nastane kakšna ploha ali nevihta. V večjem delu države bo pihal jugozahodni veter, na Štajerskem in v Pomurju pa popoldne severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo povečini sončno, le zjutraj bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne se bo v goratem svetu nekoliko povečala verjetnost za kakšno nevihto.

Vremenska slika: Nad večjim delom srednje in vzhodne Evrope ter Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka nad naše kraje topel zrak.