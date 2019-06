Neymar je javno objavil korespondenco prek instagrama z Najilo Trindade, ki ga je obtožila posilstva 15. maja v luksuznem pariškem hotelu in proti njem vložila obtožnico. Namen razkritja sporočil je bil, da je omenjena ženska tudi po domnevnem posilstvu z Neymarjem prijateljsko klepetala in si z njim izmenjevala sporočila. Vendar pa je Neymar z javno objavo lahko kršil pravico do zasebnosti.

Mlada ženska je obtožila brazilskega zvezdnika, da jo je sredi maja v vinjenem stanju prisilil v spolni odnos z »uporabo fizične sile«. Po poročanju njenih nekdanjih odvetnikov je sprva govorila o fizičnem in ne spolnem napadu, nato pa s pomočjo drugega odvetnika vložila kazensko obtožbo za posilstvo. Neymar vse domnevne obtožbe zanika.

Poleg težav v zasebnem življenju pa Neymarja spremljajo tudi težave s poškodbami. V četrtek se je namreč resneje poškodoval na prijateljski tekmi Brazilije proti Katarju, tako da je moral zaradi hudega zvina desnega gležnja odpovedati nastop na bližnjem južnoameriškem prvenstvu, ki se bo v Braziliji začelo 14. junija.

Pri njegovem matičnem klubu PSG so že napovedali, da bo njihova zdravniška ekipa v naslednjih 72 urah ponovno ocenila njegovo zdravstveno stanje in nato zanj izbrala ustrezen potek rehabilitacije in ocenila čas okrevanja.

Neymar je prek instagrama v svet poslal fotografijo hudo otečenega gležnja in pod njo zapisal: po nevihti se vrne mir.