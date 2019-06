Oba sta manjkala na prejšnji tekmi, na kateri so se do skupnega vodstva v seriji dokopali Raptors. Kanadska zasedba je v noči na četrtek po slovenskem času na gostovanju v Oaklandu dvakratne zaporedne prvake ugnala s 123:109 in v boju na štiri zmage povedla z 2:1.

Dvakratni najkoristnejši igralec finala NBA Kevin Durant, ki je s povprečjem 32,5 točke na tekmo najboljši strelec prvakov v letošnji končnici, že nekaj časa zaradi poškodbe ne igra, v tem času pa je ekipa dosegla šest zmag in dva poraza.

Po tretji tekmi pa je vodstvo lige NBA kaznovalo manjšinskega lastnika Golden State Warriors Marka Stevensa s 500.000 dolarjev kazni in prepovedjo udeležbe na vseh tekmah NBA in na vseh dejavnostih njegove ekipe za leto dni.

Tako hudo kazen je Stevens dobil zaradi verbalnega napada na organizatorja igre Toronta Kyla Lowryja, ki ga je tudi odrinil, ko se je Lowry v boju za žogo vrgel med gledalce v prvi vrsti. Stevens je moral potem še pred koncem tekme v spremstvu varnostnika zapustiti dvorano.