Potem ko so danes v Celju povozile Severno Makedonijo, so se slovenske rokometašice uvrstile na četrto zaporedno veliko tekmovanje pod selektorstvom Uroša Bregarja (EP 2016 in 2018, SP 2017 in 2019) in skupno že šesto svetovno prvenstvo, ki ga bo od 30. novembra do 15. decembra letos gostila Japonska. V dodatnih kvalifikacijah je imela Evropa za SP, na katerem bo konec leta igralo kar 24 reprezentanc, še devet prostih mest, ki so si jih v sredo in danes poleg Slovenije priigrale še Nemčija, Danska, Švedska, Norveška, Srbija, Črna gora, Španija in Madžarska, žreb skupin za glavno tekmovanje pa bo 21. junija v Tokiu.

Slovenke, ki so jih v legendarnem Golovcu s tribun spodbujali tudi igralci in strokovno vodstvo moške rokometne reprezentance (v Zrečah se pripravljajo na bližnji kvalifikacijski tekmi proti Latviji in Estoniji za nastop na evropskem prvenstvu leta 2020), so imele že po slabih osmih minutah štiri gole prednosti (7:3), najvišja razlika v prvem polčasu pa je štirikrat znašala kar plus sedem (15:8, 16:9, 19:12, 20:13). Ko je bilo že po dobrih sedmih minutah prvič deset golov naskoka za Slovenijo (26:16), je seveda postalo jasno, da se bo Bregarjeva ekipa zlahka uvrstila na svetovno prvenstvo. Kljub visoki razliki njegove igralke (med strelke so se vpisale vse rokometašice v polju, izjema je bila zgolj krožna napadalka Lina Krhlikar) niso popuščale in v 56. minuti so si tudi priigrale rekordno prednost 14 golov (38:24).

Člani strokovnega vodstva reprezentance so že pred tekmo prijetno presenetili igralke in okrasili slovensko garderobo v Golovcu z japonskimi simboli, okraski in napisi. Reprezentantke so se njim in navijačem oddolžile z visoko zmago, po kateri je bil zadovoljen tudi selektor Uroš Bregar: »Že v Skopju smo si odprli vrata do končnega uspeha v dodatnih kvalifikacijah, v Celju pa smo potrdili, da smo precej kakovostnejša reprezentanca od Severne Makedonije. Igralke so imele veliko željo, motiv in borbenost, zaradi njihove predstave na igrišču pa sem ponosen nanje. Končni izid morebiti kaže, da so imele lahko delo, vendar so dale vse od sebe.«