Financiranje zasebnega šolstva na začetku burne poti skozi parlament

Vlada je v državni zbor poslala tri zakone s področja izobraževanja, ki so naleteli na različne odzive. Z novelama, ki dijakom odvzemata pravico pisanja opravičil in ostreje sankcionirata prekrške, so vsi zadovoljni. Zakonska novela o financiranju zasebnih šol pa bo zagotovo še naprej predmet ostrih polemik in morda tudi sprememb.