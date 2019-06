Romanje posvetile Mojci Senčar

V nedeljo se je deset onkoloških bolnic odpravilo na šestdnevno romanje po Jakobovi poti iz Ljubljane do Višarij. Pot so v nedeljo začele na Pržanu v Šentvidu in se počasi odpravile peš do Škofje Loke. Drugi dan so pot nadaljevale do Brezij, tretji dan do Bleda. Četrti dan so prespale v Mojstrani in se peti dan odpravile do Žabnice v Trbižu. Svojo pot bodo jutri sklenile z vzponom na Svete Višarje.