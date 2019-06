V SNG Maribor so včeraj podrobneje predstavili 54. festival Borštnikovo srečanje (FBS), ki bo med 14. in 27. oktobrom. Osrednji slovenski gledališki festival tekmovalnega značaja po besedah umetniškega direktorja Aleša Novaka vse bolj postaja tudi »platforma, ki se razvija v smeri mednarodnega uveljavljanja slovenskega gledališča, usposabljanja, razvoja občinstev in povezovanja«, kar se izkazuje tudi v izrazito obsežnem programu.

Izbor tekmovalnih uprizoritev je letos pripravil dramatik in režiser Matjaž Zupančič, ki meni, da je slovensko gledališče po nadarjenosti, ustvarjalnem mišljenju in včasih tudi po uprizoritvenih standardih »visoko znotraj sodobne evropske gledališke produkcije«. Na festival je tako uvrstil največje možno število uprizoritev (dvanajst), ki pa so si med seboj, kot poudarja, zelo raznolike; med njimi so tako ponovne uprizoritve klasikov kot praizvedbe izvirnih slovenskih besedil. »Zdelo se mi je produktivno, da se na nacionalnem festivalu sooči več različnih gledaliških poetik,« pojasnjuje selektor. »Med drugim mi je šlo za ustvarjalno polemiko med različnimi uprizoritvenimi koncepti, estetikami in strategijami, ki pa so me prepričali tudi na objektivni ravni.«

Dodaja, da je njegov selektorski pristop temeljil na treh osnovnih in medsebojno povezanih kategorijah – to so igra, mišljenje in uprizarjanje. »V tekmovalni plan sem izbiral teater, ki ustvarjalni napor povezuje z gledališko igro. Ta moja odločitev ni brez zveze z osebnostjo, po kateri nosita ime festival in prestižno priznanje. Gledališka igra se spreminja, razvija in je danes seveda drugačna, kot je bila nekoč. Tudi gledališki festivali so različni, težko pa si predstavljam Borštnikovo srečanje, ki bi izgubilo interes za igro, igralca in vrhunske dosežke v sodobni igralski umetnosti.«

Borštnikovo srečanje se bo podobno kot lani začelo z aktivnostmi za razvoj občinstev in študentskim programom, sledile pa bodo predstave v tekmovalnem in spremljevalnem programu (slednjih bo 16, od tega šest iz tujine), strokovni program in različne druge vsebine, na primer mednarodni simpozij o gledališki kritiki.