Zvezdni vitez

Na območju Postojne, Divače in Ankarana je do včeraj zvečer potekala mednarodna vojaška vaja Zvezdni vitez 2019 (Astral Knight). Na vaji je sodelovalo 450 pripadnikov rodu zračne obrambe vojsk Slovenije, Črne gore in Združenih držav Amerike, so sporočili iz Slovenske vojske. Udeleženci so zagotavljali varovanje zračnega prostora med premikom zavezniških sil skozi Slovenijo.