V Latviji izmerili vročinske rekorde

Latviji je poletno vreme te dni prineslo vremenske rekorde. V državi so danes ob jasnem in sončnem vremenu namerili od 28 do 31 stopinj Celzija. V pristanišču Ventspils celo 31,7 stopinje Celzija, kar je največ, kar so kadarkoli namerili v Latviji na dan 6. junij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.