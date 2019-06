Na izgubo ozemlja v svojih govorih velikokrat spomni tudi Orban, zato pred stoto obletnico združitve Prekmurja z matično domovino, tovrstne omembe in objave zemljevida velike Madžarske zbujajo veliko nelagodja med Slovenci v Prekmurju, še piše Večer. O objavi zemljevida je danes med drugim poročala tudi TV Slovenija.

Madžari so 4. junija obeležili praznik narodne povezanosti, pisarna za mednarodno komunikacijo predsednika vlade About Hungary pa je na ta dan tvitnila zemljevid velike Madžarske in poleg zapisala »odvzeti sta nam bili dve tretjini države«.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcmpic.twitter.com/HGngXuvChw — About Hungary (@abouthungary) 4 June 2019