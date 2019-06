Izkazalo se je, da je število padalo z vsako sezono, sploh po tem, ko pri scenariju ni več sodeloval avtor knjig Pesem ledu in ognja George R. R. Martin, po katerih je Igra prestolov nastala. Najmanj dialoga je bilo v osmi sezoni, v kateri je bilo v povprečju izgovorjenih 15 besed na minuto, kar je v primerjavi s 60 besedami na minuto, ki so bile povprečje prvih dveh sezon, res malo. Pomanjkanje dialogov, pri katerih se je skoraj najslabše izkazal lik Jona Snowa, ki je vso osmo sezono govoril »Ona je moja kraljica«, največji oboževalci pripisujejo »nesposobnosti« scenaristov Davida Benioffa in D. B. Weissa, ki pa sta bila kljub temu povabljena, da napišeta scenarij za naslednje nadaljevanje filmske franšize Vojna zvezd.