Ob tem še vedno potekajo obsežna dela na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom ter na primorski med Razdrtim in Gabrkom. Najhuje bo danes popoldne iz smeri Avstrije proti Hrvaški in Obali. »V obrnjeni smeri bo promet povečan v ponedeljek in torek – v ponedeljek je binkoštni ponedeljek ter praznik v Avstriji, na Madžarskem, v Nemčiji in večjem delu Švice,« opozarjajo v prometnoinformacijskem centru. V torek pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil predvsem pred prehodi z Avstrijo, opozarjajo pa še na zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Ogled spletne strani promet.si, še preden se odpravite na pot, je ta konec tedna torej nujnost!