»Veseli me, da smo se zbrali v takem številu in obeležili 20. obletnico enote VDC Sonček Ptuj, ki je bila ustanovljena na podlagi prizadevanj regijskega društva, ki že 30 let aktivno dela za potrebe in v korist otrok, družin in odraslih oseb z invalidnostjo,« je dejal Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček.

Zadovoljna je bila tudi predsednica Sončka – društva za cerebralno paralizo Ptuj - Ormož Valerija Grobelšek. »Namen srečanja je bilo druženje, srečanje prijateljev in izmenjava izkušenj. Smo zelo ponosni, da smo bili soorganizatorji takega lepega dogodka in smo s tem še okrepili vezi z VDC Sonček Ptuj in Zvezo Sonček.«