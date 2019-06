Po Kamniku se bodo lahko poslej občani in obiskovalci odpravili po opravkih tudi z električnim kolesom iz javnega sistema Kamkolo. Brezplačna uporaba koles bo omejena na 14 ur na teden, saj si v Kamniku želijo, da bi si uporabniki električna kolesa izposojali le za posamezno vožnjo in ne za določeno časovno obdobje. Projekt Kamkolo je plod celostne prometne strategije, ki so jo sprejeli pred dvema letoma. Ta je podlaga tudi za pridobivanje evropskih sredstev za različne projekte; Kamkolo je bil eden prvih.

V sistem so vključena posebej za ta sistem zasnovana in izdelana kolesa, vzdržljiva in odporna tudi proti vandalizmu. Postaje koles so razporejene po širšem središču Kamnika: prva je pri nakupovalnem centru (Qlandija), druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Knjižnice Franceta Balantiča, Glasbene šole in OŠ Toma Brejca, peta na glavni avtobusni postaji, šesta pa pri Domu kulture v Kamniku. Vsaka postaja za izposojo koles je sestavljena iz terminala in desetih stojal za priklepanje in polnjenje koles. Za uporabo sistema Kamkolo je potrebna registracija, kolo pa si lahko izposodijo starejši od 14 let. Za mladoletne uporabnike mora pogodbo podpisati tudi eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik. Uporabnik se lahko delno registrira že na terminalu ali preko mobilne aplikacije, uporabniške podatke oziroma kartico pa prevzame na osrednji TIC-točki na Glavnem trgu 2, kjer lahko opravi tudi celoten postopek registracije. Za vstop v sistem se plača 10 evrov letne članarine, uporaba koles pa je brezplačna. Če bo uporabnik presegel 14 brezplačnih ur tedenske izposoje, ga bo upravitelj po telefonu pozval, da kolo čim prej vrne v sistem. Če tega ne bo storil v naslednjih treh urah, se mu bo dostop do sistema blokiral.