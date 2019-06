Hazard je Realova glavna prestopna tarča, časnik Daily Telegraph pa je poročal, da sta se kluba po nekaj dnevih pogajanj danes le dogovorila za prestop.

Real je sicer sprva ponudil 99 milijonov evrov, a na Otoku trdijo, da bo končni znesek, ko bodo vključili vse bonuse, znašal skoraj 147 milijonov evrov.

Osnovna odškodnina naj bi dosegla 113 milijonov evrov, pri kateri vztraja Chelsea, čeprav je 28-letnik v zadnjem letu pogodbe s klubom s Stamford Bridgea.

Hazard, ki je v London prišel iz Lilla, je tako pred prestopom iz Chelseaja, za katerega je igral sedem let in s katerim je osvojil dva državna naslova, dve evropski ligi, pokal FA in ligaški pokal.

V letošnjem finalu evropske lige je zadel dvakrat ob zmagi nad Arsenalom s 4:1.