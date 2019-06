Vlagatelji z različnimi odzivi na potezo ECB

Svet Evropske centralne banke (ECB) je na današnji seji v luči nizke inflacije in šibkih gospodarskih obetov podaljšal pričakovano obdobje rekordno nizkih obrestnih mer v območju evra. Vlagatelji na evropskih borzah so se na to odzvali različno.